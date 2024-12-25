Kamu kurumlarına hangi yeni kadrolar eklendi? Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:41

24 Aralık Resmi Gazete kararına göre bazı kamu kurumları ve bakanlıklarla yeni kadrolar ihdas edilecek. Vatandaşların gündeminde yer alan kadroların ünvanları ve kurumları da belli oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kamu kurumlarına ve bakanlıklara yeni kadrolar eklendi. İhdas edilen kadrolar Resmi Gazete'de yayımlanırken vatandaşlar hangi alanlarda kadro açıldığını araştırıyordu.

24 Aralık Resmi Gazete'de bilgiler yer aldı.

KAMUYA HANGİ KADROLAR YENİ EKLENDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 4, Kültür ve Turizm Bakanlığına 5, Sosyal Güvenlik Kurumuna 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 200, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 5, Diyanet İşleri Başkanlığına 2 kadro ihdası gerçekleşti.

Buna göre bu kamu kurum ve bakanlıklara yeni kadrolar eklendi.

KAMU KURUM VE BAKANLIKLARA YENİ EKLENEN ÜNVANLAR VE KADROLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 4 daire başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez teşkilatına 13 şube müdürü ve taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 185 uzman ile 15 müşavir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı ile 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 5 şube müdürü kadroları eklendi.