Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verilerine göre Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

13 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:10

13 Eylül Cuma günü Ercincan'da vatandaşlar sarsıntı hissetti. Sarsıntının ardından Erzincan'da deprem mi oldu son dakika, kaç büyüklüğünde soruları gündeme gelirken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini paylaştı.

Bugün sabah saatlerinde Erzincan'da hissedilen deprem sonrasında nerede ve ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Erzincan'da meydana gelen sarsıntı hakkında verilerini paylaştı.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 13 EYLÜL?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bugün saat 09.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9.48 km derinliğinde olan deprem Gümüşhane gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olan deprem de dahil olmak üzere 13 Eylül Cuma günü yaşanan bütün depremlerin listesi anlık olarak paylaşılıyor.