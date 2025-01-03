Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Aşkın Olayım şarkı sözleri ile tanınmıştı

03 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:57

Şarkı sözlerini yanlış söylemesi ile tanınan Kandıralı Ferdi, kısa sürede büyük takipçi kitlesi kazandı. Aşkın Olayım ve İncir şarkılarını söyletiş tarzı ile gündeme gelen ismin tutuklanması üzerine nedeni de merak edildi.

İlyas Yalçıntaş bildiğini de unuttu! Kandıralı Ferdi etkisi konseri sardı

İlyas Yalçıntaş bildiğini de unuttu! Kandıralı Ferdi etkisi konseri sardı

Instagram'da paylaştığı videolar ile kısa sürede tanınan Ferdi Gülezen, şarkıları yanlış söylemesi ile gündem oldu.

Sosyal medyada kısa sürede birçok takipçiye ulaşan Kandıralı Ferdi, "Sıfır dil bilen adam" olarak tanınmıştı. Çeşitli programlara katılarak adından söz ettirmeye devam etti.

KANDIRALI FERDİ TUTUKLANDI MI, NEDEN?

Sosyal medya fenomeni olan Ferdi Gülezen, kavga etmesi sebebiyle 3 yıl 6 ay hapis​ cezası aldı. Gözaltına alınarak tutuklandı. Kandıralı Ferdi olarak tanınan ismin geçmiş zamanlarda karıştığı kavga sonucu 3 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Kesinleşmesi üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Ferdi, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aracılığıyla gözaltına alınmıştı.

KANDIRALI FERDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gerçek adı Ferdi Gülezen olan isim kısa sürede büyük takipçi kitlesine ulaşırken Kandıralı Ferdi olarak adından söz ettirdi. Şarkıları yanlış söylemesi ile dikkat çeken isim "İncir, Aşkın Olayım" şarkı sözleri ile tanındı.