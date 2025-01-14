Kang Mi Na Squid Game gerçek adı nedir? Player 196 olarak katıldı

14 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:11

Dijital platformda gündem olan Squid Game'de yaşanan gelişmeler tüm dünyada konuşuluyor. Sosyal medyada yer alan videolar sonrasında Squid Game Kang Mi Na gerçek adı merak edildi. Dizide player 196 olarak karşımıza çıkan ismin Instagram hesabı da ilgi gördü.

Squid Game​ dizisinde arı sahnesinde oyundan elenen player 196, TikTok uygulamasında oldukça gündem oldu. Kang Mi Na kimdir araştırılırken sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

KANG Mİ NA SQUİD GAME KİMDİR?

45 milyon von borcu olduğu bilinen player 196, borcunu ödemek için yarışmaya katılır. Personel üniformalarına tepki veren isim, pembe kıyafetleri giymek istediğini söyler. 254 numaralı oyuncunun gülümsediği anlar dizide beğeni topladı.

SQUİD GAME PLAYER 196 KİM?

Dizide player 196 rolünü 27 yaşındaki Güney Koreli aktris Song Ji-woo oynuyor. Instagram'da

zwu1215 kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunuyor. Dizide kısa süre kalmasına rağmen büyük beğeni toplayan ismin gönderilerinin altına birçok olumlu yorum geliyor. "Neden bu kadar erken terk ettin, daha fazla izlemek isterdik." gibi yorumlar yapıldı.