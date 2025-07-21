Kapıkule Sınır Kapısı'nda 10 bine yakın elektronik sigaraya el konuldu

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen boş bir tankeri risk analizi için X-ray taramasına sevk etti. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluğun ardından yapılan detaylı aramada, siyah bantlarla sarılmış koliler içinde elektronik sigara ve aksamları bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Toplamda 3 bin 193 adet elektronik sigara, 6 bin adet sigara filtresi ve 800 adet elektronik sigara kartuşu olmak üzere toplam 9 bin 993 parça kaçak eşya ele geçirildi. Faturasız, belgesiz ve gümrüğe beyan edilmeyen ticari miktardaki ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ekipler, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.