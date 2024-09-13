Kapodokya'da çekilen Siyah Kalp dizisinin senaristliğini Yıldız Tunç yapıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

13 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:36

Show TV ekranlarında dün Siyah Kalp dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Bölümün yayınlanmasının ardından Siyah Kalp nerede çekildi ve senaristinin kim olduğu gündeme geldi.

İlgili Haberler Siyah Kalp dizisi oyuncularının arasında Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu ve Burak Tozkoparan bulunuyor

Başrollerinde Esra Dermancıoğlu, Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu ve Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı. Dizinin ilk bölümünü izleyen vatandaşlar Siyah Kalp nerede çekildi ve senaristi kim sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. SİYAH KALP NEREDE ÇEKİLDİ? Siyah Kalp dizisi Nevşehir'de bulunan Kapadokya bölgesinde çekiliyor. SİYAH KALP SENARİSTİ KİM? Siyah Kalp dizisinin senaristliğini Bir Zamanlar Çukurova, Paramparça, Binbir Gece gibi yapımlarda da görev almış Yıldız Tunç yapıyor. SİYAH KALP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek adlı ikiz kardeşleri konu alan Siyah Kalp dizisi dram kategorisinde yer alıyor. Dizi ikiz kardeşlerin annelerini bulmaları ve daha sonrasında gelişen olayları işliyor. İlgili Haberler Siyah Kalp dizisi oyuncularının arasında Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu ve Burak Tozkoparan bulunuyor