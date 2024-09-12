Siyah Kalp dizisi oyuncularının arasında Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu ve Burak Tozkoparan bulunuyor

12 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:20

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Siyah Kalp dizisinin konusu ve oyuncuları gündem oldu. Dizinin ilk bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ezel dizisinin direktörlüğünü yapan Uluç Bayraktar'ın oturduğu dram türündeki Siyah Kalp dizisi ilk bölümü ile bugün (12 Eylül) saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

Senaristliğini Yıldız Tunç'un yaptığı dizinin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edildi.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dram kategorisinde yer alan Siyah Kalp dizisi anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek'in hikayesini konu alıyor.

İkiz kardeşler kendilerini terk eden ve varlıklı bir iş adamı ile evlenip Kapadokya'da yaşayan annelerini bulmaya çalışıyor.

Bu sebepten dolayı Kapadokya'ya giden ikiz kardeşler burada anneleri bulurlar.

Ancak anneleri ikiz kardeşleri, ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz.

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Siyah Kalp dizisinin oyuncuları arasında Esra Dermancıoğlu, Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genco Özak, Işık Yücesoy, Aras Aydın, İlker Aksum, Genco Özak, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz KArabaş, Ferda Işık ve Işıl Yücesoy gibi isimler yer alıyor.

SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Siyah Kalp dizisi Türkiye'nin Nevşehir ilinde yer alan Kapadokya bölgesinde çekiliyor.

SİYAH KALP DİZİSİ HANGİ GÜN?

Show TV yayın akışına göre Siyah Kalp dizisi her perşembe saat 20.00'da yayınlanacak.