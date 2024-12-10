Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 20 il için kar yağışı uyarısı

10 Aralık 2024 10:55 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:59

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından “Kar ne zaman yağacak?” sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ili kapsayan kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 10-13 derece düşmeye başlayacak. Cumartesi günü 20 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava Çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak. Buna göre:

Sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak.

Cumartesi günü 20 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

HANGİ İLLERE KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağışı beklenen iller şunlardır:

Bolu​, Karabük​, Kastamonu​, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari.

Bu illerde hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 17 dereceden 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yağışlı havanın Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.