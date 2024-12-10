Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 20 il için kar yağışı uyarısı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından “Kar ne zaman yağacak?” sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ili kapsayan kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları 10-13 derece düşmeye başlayacak. Cumartesi günü 20 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava Çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak. Buna göre:
Sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak.
Cumartesi günü 20 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI?
Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağışı beklenen iller şunlardır:
Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari.
Bu illerde hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da hava sıcaklıklarının 17 dereceden 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yağışlı havanın Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.