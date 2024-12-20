Karaağaç Destanı neden final yapıyor? Dizinin akıbeti belli oldu

20 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:58

TRT 1’in sevilen dizisi Karaağaç Destanı 30. bölümle birlikte final yapma kararı aldı. Dizinin takipçileri kötü haberi üzüntüyle aldı.

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Karaağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor?

Karaağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor?

Mustafa Becit'in kaleme aldığı, TRT ekranlarında yayınlanan Karaağaç Destanı dizisi final kararı aldı.

Olgun Şimşek, Ayten Uncuoğlu, Emre Kıvılcım gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film için gelen kötü haber dizinin sevenlerini üzdü.

KARAAĞAÇ DESTANI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin çekimleri, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyünde yapılıyordu.

Kış aylarında açık alan çekimlerinde zorluk oluşturması nedeniyle ekip için büyük bir engel olarak görüldü.

Bu sebeple, hava koşulları göz önünde bulundurularak dizinin final yapmasına kararı alındı.

KARACAAĞAÇ DESTANI FİNALİ NE ZAMAN?

Karaağaç Destanı dizisinin final tarihi de netleşti.

20 Aralık 2024 Cuma günü yani bu akşam yayınlanan 30. bölümüyle dizi ekranlara veda etti.

Çekimlerin ise 15 Aralık’ta tamamlandığı öğrenildi.