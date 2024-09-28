Yalı Çapkını kan kaybediyor! 27 Eylül reyting sonuçları belli oldu

28 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:33

27 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kötü Kan, Arka Sokaklar, MasterChef gibi birbirinden iddialı yapımlar arasında gerçekleşen reyting savaşında şampiyon belli oldu. Sonuçlara göre, son zamanlarda tepkilerin odak noktası haline gelen Yalı Çapkını’nın kan kaybetmeye devam ettiği görüldü. Peki, cuma akşamı en çok hangi dizi izlendi. İşte detaylar...

Cuma akşamı ekrana gelen iddialı dizilerin hayranları 27 Eylül tarihine ait reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam Yalı Çapkını​, Kızılcık Şerbeti​, Arka Sokaklar​, Kötü Kan, Karaağaç Destanı ve MasterChef büyük bir reyting mücadelesi verdi. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların reyting sonuçları da belli oldu. İşte, 27 Eylül Cuma reyting sonuçları… YALI ÇAPKINI KAN KEYBEDİYOR Fenomen dizi Yalı Çapkını yeni sezonda kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen sezonun iddialı yapımı dün akşam yine Kızılcık Şerbeti’nin gerisinde kalarak tüm kategorilerde 2. Sıraya yerleşti. Seyran ve Ferit ikilisinin ayrılmasıyla tepki alan dizinin reyting sonuçlarındaki ciddi düşüş dikkat çekiyor. KIZILCIK ŞERBETİ ZİRVEDE Kızılcık Şerbeti son bölüm milyonların beğenisini kazandı. Sevilen dizi yine zirvenin sahibi oldu. KÖTÜ KAN SEYİRCİSİ YAPIMCIYA SESLENDİ Öte yandan, yeni başlayan Kötü Kan dizisinin bu kadar düşük reyting alması da hayranlarını epey üzdü. Sosyal medya hesaplarından Kötü Kan yapımcılarına seslenen seyirciler, dizinin başka bir güne alınmasını istedi. 27 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 27 Eylül reyting sonuçları belli oldu. İşte dizilerin izlenme oranları: TOTAL 1) Kızılcık Şerbeti 6,97 2) Yalı Çapkını 4,29 6) Arka Sokaklar 3,41 14) Kötü Kan 2,24 15) Karaağaç Destanı 2,22 AB 1) Kızılcık Şerbeti 9,92 6) Yalı Çapkını 2,26 8) Arka Sokaklar 2,11 13) Kötü Kan 1,63 14) Karaağaç Destanı 1,50 ABC1 1) Kızılcık Şerbeti 9,03 5) Yalı Çapkını 3,01 6) Arka Sokaklar 3,01 7) Kötü Kan 2,89 14) Karaağaç Destanı 2,02 İlgili Haberler Yalı Çapkını dizisindeki iddialar doğru çıktı! Ayrılık haberleri peş peşe geldi Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu Kızılcık Şerbeti’nden fenomenlere olay gönderme: Hayat bedava oluyor!