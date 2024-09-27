Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu

27 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:25

Seyran ve Ferit karakterleriyle seyircinin gönlüne taht kuran Yalı Çapkını 3. sezon ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı iddialı dizi bu kez umduğunu bulamadı. Son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan dizinin seyircileri Yalı Çapkını 76. Bölüm fragmanı ile isyan bayraklarını çekti. Detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz sezon Star TV​ ekranlarında reyting rekoru kıran Yalı Çapkını​ dizisi şimdilerde eleştiri yağmuruna tutuluyor. Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayan Yalı Çapkınında işler iyice sarpa sardı. Yalı Çapkını 3. Sezonda Çetin Tekindor​ ve Özgür Serçeler ’in yer almaması kafaları karıştırmıştı. Ancak Halis Ağa​ ve Asuman’ın dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya dahil olacağı açıklanmıştı.

Son gelen habere göre, Asuman karakteri yani Özgür Serçeler Yalı Çapkınına veda etti. Ünlü isim başka bir dizinin kadrosuna dahil oldu. Halis Ağa’nın akıbeti ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

SEYİRCİLER SENARİSTE SESLENDİ!

Öte yandan Seyran ve Ferit karakterleriyle milyonların beğenisini kazanan Yalı Çapkını yeni bölümlerinde ikilinin ayrı olması dizinin hayranlarını adeta çıldırtmıştı. Sezon finalinde hastalığı yüzünden yurt dışına giden Seyran’ın İstanbul’a sevgilisi ile dönmesi açıkçası herkesi şoke etmişti. Bir diğer sorun da, Diyar karakteriyle diziye dahil olan Pelin Akil. Ferit’in de yeni sevgilisinin olması diziye epey reyting kaybettirdi. Haftalardır senaristlere seslenen seyirciler, Yalı Çapkını 76. bölüm fragmanını izleyince resmen isyan bayraklarını çekti.

Her yeni bölümde Ferit ile Seyran’ın barışmasını, Diyar ve Sinan karakterinin de kadrodan ayrılmasını bekleyen dizinin hayranları, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Seyran’ın Sinan ile evlendiğini duyunca şoke oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Yalı Çapkını Instagram hesabına, “Yazdığınız senaryonuz batsın.”, “İzlemeyi bırakıyorum” şeklinde yorum yaparak eleştiri de bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;