Yalı Çapkını dizisinde Diyar karakterini Pelin Akil oynuyor

23 Eylül 2024 13:40 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:49

Yalı Çapkını 75. bölümü ile yeni sezonuna başladı. Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı diziye yeni dahil olan karakterler ses getirirken Diyar gerçekte kim, adı nedir merak edildi.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını​'nda heyecan devam ediyor. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber diziler verdiği sezon arasını sonlandırdı.

Yeni sezonu ile ekranlara gelen Yalı Çapkını, yeni oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti.

YALI ÇAPKINI DİYAR KİM?

Dizide Diyar karakteri Ferit​'in değer verdiği ve kendisinde yaşça büyük bir kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Karakteri Pelin Akil​'in canlandırması sosyal medyada da beğeni topladı.

PELİN AKİL KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğan isim, Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi oyunlarda yer aldı.

2007-2011 aralığında Arka Sıradakiler dizisindeki karakteri büyük ses getirmişti. Ardından Seksenler dizisinde Seçil karakterini oynadı.

2012 senesinde Suskunlar dizisinde Nisan rolünü canlandırmasının ardından 2014'te Kızıl Elma dizisinde yer aldı.

2015 yılında Ne Münasebet dizisinde Nil karakterini oynadı.

EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Akil, Arka Sıradakiler dizisinde yere aldığı esnada oyuncu Anıl Altan ile evlendi. 2016 senesinden beri evli olan çiftin 2 ikiz kız çocuğu var.