Kızılcık Şerbeti’nden fenomenlere olay gönderme: Hayat bedava oluyor!

27 Eylül 2024 23:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 00:06

Kızılcık Şerbeti 69. bölüm yine milyonları Show TV ekranlarına kilitledi. Yalı Çapkını ile reyting mücadelesi veren Kızılcık Şerbeti son bölümde dikkat çeken bir olay yaşandı. Sürekli gündem olan dizide bu kez de fenomenlere gönderme yapıldı. Detaylar haberimizde…

Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu

Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti​, en büyük rakibi olan Yalı Çapkını’nı geride bırakarak reyting​ şampiyonu olmaya devam ediyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti 69. bölüm ile Show TV ekranlarında boy gösterdi. Dizide birçok dikkat çeken olay yaşanırken, fenomenlere yapılan gönderme ise gündem oldu.

Dizide Kayhan karakterine hayat veren Soydaş Soydan’ın sosyal medya fenomenlerine yaptığı gönderme herkesi şaşırttı. Kayhan’ın, “fenomen ne oluyor?” sorusuna verdiği, “Hayat bedava oluyor. Para kazanıyorsun, harcamıyorsun, harcatmıyorlar. Mesela bir kuaföre gidiyorsun. Bir foto koyuyorsun sosyal medyaya aman efendim ödeme yapmayın, bizim reklamımızı yapın diyorlar.” yanıtı seyircinin dikkatini çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Giray’ın Doğa’yı kullanması seyircileri çıldırtırken, Görkem’in planları da tansiyonu yükseltmeye devam etti. Dizideki dikkat çeken bir diğer olay da Nilay, Pembe ve Görkem’in kendilerini kilisede bulmalarıydı.

Ömer ile Kıvılcım’ın ayrılmasının ardından Kıvılcım’ın Cemal ile yakınlaşması da tepkilerin odak noktası oldu.

Son olarak Alev bebeği kucağına alıp Pembe’nin kapısını çalan Abdullah ise izleyen herkesi resmen çıldırttı.

Öte yandan sevilen dizi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan, bakıcının bebeğe uyku ilacı verdiği sahne dolayısıyla epey eleştiri almıştı. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bu duruma da son verildi.

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