Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü Azerbaycan'ın zafer günü

08 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:48

Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, yürüyüşler düzenlendi.

Azerbaycan ve Ermenistan harita üzerinde anlaştı: Barış çok yakında

Azerbaycan ve Ermenistan harita üzerinde anlaştı: Barış çok yakında

İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan BRICS'te bir araya geldi: Masada barış süreci var

İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan BRICS'te bir araya geldi: Masada barış süreci var

44 günlük operasyonla 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a bağlanışının 4. yılı coşkuyla kutlandı.

Yürüyüş öncesinde, şehitler gerçekleştirilen saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlarla eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

Bakü'nün yanı sıra Hankendi, Gence, Laçın ve Şuşa'da da yürüyüşler yapıldı.

KARABAĞ ZAFERİ NEDİR?

Azerbaycan ordusu, 4 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu saldırıların arından 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun tamamen dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul ederek, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de çekileceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

KARABAĞ ZAFERİ NE ZAMAN?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.