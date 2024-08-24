Karabük'te yangın yıldırım düşmesi sonucu çıkarken söndürme işlemleri sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ağustos 2024 18:49 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 18:53
Yaz aylarının gelmesiyle beraber ülkemizde artan orman yangınlarından bir tanesi de bugün Karabük'ten geldi. 24 Ağustos günü akşama doğru Karabük'te ormanlık alanda çıkan son dakika yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Bugün Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangında söndürme işlemleri devam ederken olay yerine ekipler sevk edildi.
Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan son dakika yangında çalışmalar sürüyor.
KARABÜK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
24 Ağustos günü çıkan ormanlık alan yangınında çalışmalar devam ederken henüz söndürülemedi. Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Vatandaşların ihbarı sonucu ekipler olay yerine gelirken jandarma, 7 adet arazöz, 2 adet su ikmal ve 2 adet ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin olay yerinde söndürme işlemlerini yakından takip ediyor.
Olay yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber