Krom maden tesisi alev alev yandı! Bursa'da meydana gelen yangına çok sayıda araç müdahale etti

24 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:58

Yangın, Harmancık ilçesinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CVK Madenciliğe ait krom madeninin idari binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangının hızlıca büyümesinden kaynaklı alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Krom madeninde yanıcı ve patlayıcı maddeler ekiplerin işini zorlaştırdı.

Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'daki gruplardan 10 itfaiye, 6 orman ve 1 Buski aracının müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırmak için ekipler görevlendirildi.