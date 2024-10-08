Karadağ maçının hakemi Daniele Chiffi'nin Türkiye istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:35

UEFA tarafından 11 Ekim'de Samsun'da oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçının hakeminin kim olacağı açıklandı. UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre karşılaşmada Daniele Chiffi görev alacak. Vatandaşlar tarafından karşılaşmanın hakemi Daniele Chiffi kimdir, nereli ve yönettiği Türkiye maçları merak ediliyor.

Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında A Milli Takım​ 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Türkiye-Karadağ maçının hakemi kim oldu soru araştırılıyor. TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA​ tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye-Karadağ maçının hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacakken dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev alacak. DANİELE CHİFFİ KİMDİR, TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ? Daniele Chiffi, 14 Aralık 1984 yılında İtalya'nın Padova şehrinde dünyaya geldi. 39 yaşındaki deneyimli hakem kariyeri boyunca A Milli Takım'ın sadece 26 Mart 2024 tarihinde oynadığı Avusturya-Türkiye dostluk maçını yönetti. Türkiye'nin 6-1 mağlup olduğu karşılaşmada Avusturya 2 sarı kart görürken A Milli Takım ise 3 sarı kart aldı. Karşılaşmada A Milli Takım bir penaltı elde ederken, Avusturya ise 2 penaltı kullandı. Avusturya-Türkiye | Sonuç 6:1 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı kart 0:0 | Kırmızı Kart 0:0 | Penaltı 2:1 Daniele Chiffi ayrıca Türkiye U21 takımının bir, U19 takımının ise 2 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların istatistikleri ise şöyle: İtalya U20-Türkiye U20 | Sonuç 2:2 | Sarı Kart 0:0 | Sarıdan-Kırmızı kart 0:0 | Kırmızı Kart 0:0 | Penaltı 0:0

Bulgaristan U19 - Türkiye U19 | Sonuç 1:1 | Sarı Kart 3:1 | Sarıdan-Kırmızı kart 0:0 | Kırmızı Kart 1:0 | Penaltı 0:0

Türkiye U19 - Lüksemburg U19 | Sonuç 4:4 | Sarı Kart 4:1 | Sarıdan-Kırmızı kart 0:0 | Kırmızı Kart 0:0 | Penaltı 1:1 İlgili Haberler Türkiye-Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 4 kez karşı karşıya geldiler Mert Günok'un neden A Milli Takım'dan çıkarıldığı belli oldu