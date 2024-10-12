Karadağ’ın nüfusunun %20'sini Müslümanlar oluşturuyor
Türkiye'yi temsil eden futbol takımımız Karadağ ile mücadele etti. 11 Ekim Cuma günü oynanan karşılaşma 1-0'lık skorla galibiyetimiz ile sonuçlandı. Karadağ'ın batısı Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ederken Karadağ maçı 11 Ekim günü oynanadı. Karşılaşma sonrasında Karadağ Müslüman mı merak konusu oldu.
KARADAĞ MÜSLÜMAN MI?
Ülkede İslam dini, Hristiyanlıktan en büyük ikinci din olarak geçiyor. 2011 sayımına göre 118.477 Müslüman vatandaş sayılırken nüfusun %20'sini oluşturduğu kaydedildi.
Müslümanlar çoğunlukla Sünni mezhebe mensup. Pew Araştırma Merkezi'nin 2020 tahminine göre ise Müslümanların nüfusu 130.000'dir.
Etnik gruplar arasında %45 Karadağlılar, %28,7 Sırplar, %8,6 Boşnaklar, %13,6 diğer ve %0,6 Türkler bulunuyor.
Resmi diller arasında ise Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça yer alıyor.
KARADAĞ NEREDE?
Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrili olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri Podgorica olurken %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsıyor.