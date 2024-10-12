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Karadağ’ın nüfusunun %20'sini Müslümanlar oluşturuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:44
Karadağ’ın nüfusunun %20&#039;sini Müslümanlar oluşturuyor

Türkiye'yi temsil eden futbol takımımız Karadağ ile mücadele etti. 11 Ekim Cuma günü oynanan karşılaşma 1-0'lık skorla galibiyetimiz ile sonuçlandı. Karadağ'ın batısı Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

A  Milli Takım, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ederken Karadağ​ maçı 11 Ekim günü oynanadı. Karşılaşma sonrasında Karadağ Müslüman​ mı merak konusu oldu.

KARADAĞ MÜSLÜMAN MI?

Ülkede İslam​ dini, Hristiyanlıktan en büyük ikinci din olarak geçiyor. 2011 sayımına göre 118.477 Müslüman vatandaş sayılırken nüfusun %20'sini oluşturduğu kaydedildi.

Müslümanlar çoğunlukla Sünni mezhebe mensup. Pew Araştırma Merkezi'nin 2020 tahminine göre ise Müslümanların nüfusu 130.000'dir.

Karadağ’ın nüfusunun %20'sini Müslümanlar oluşturuyor - 1. Resim

Etnik gruplar arasında %45 Karadağlılar, %28,7 Sırplar, %8,6 Boşnaklar, %13,6 diğer ve %0,6 Türkler bulunuyor.

Resmi diller arasında ise Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça yer alıyor.

KARADAĞ NEREDE?

Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrili olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri Podgorica olurken %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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