Karadağ’ın nüfusunun %20'sini Müslümanlar oluşturuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:44

Türkiye'yi temsil eden futbol takımımız Karadağ ile mücadele etti. 11 Ekim Cuma günü oynanan karşılaşma 1-0'lık skorla galibiyetimiz ile sonuçlandı. Karadağ'ın batısı Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ederken Karadağ​ maçı 11 Ekim günü oynanadı. Karşılaşma sonrasında Karadağ Müslüman​ mı merak konusu oldu. KARADAĞ MÜSLÜMAN MI? Ülkede İslam​ dini, Hristiyanlıktan en büyük ikinci din olarak geçiyor. 2011 sayımına göre 118.477 Müslüman vatandaş sayılırken nüfusun %20'sini oluşturduğu kaydedildi. Müslümanlar çoğunlukla Sünni mezhebe mensup. Pew Araştırma Merkezi'nin 2020 tahminine göre ise Müslümanların nüfusu 130.000'dir. Etnik gruplar arasında %45 Karadağlılar, %28,7 Sırplar, %8,6 Boşnaklar, %13,6 diğer ve %0,6 Türkler bulunuyor. Resmi diller arasında ise Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça yer alıyor. KARADAĞ NEREDE? Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrili olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri Podgorica olurken %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsıyor. İlgili Haberler Son dakika: İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Rakibini yok etti" Son dakika: A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı