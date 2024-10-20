Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor

20 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:30

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Karadut izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Karadut ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

ATV​'nin yeni dizilerinden olan Karadut, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi​, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Bununla birlikte diziseverler Karadut ne zaman, nerede yayınlanıyor sorusunu sormaya başladı.

KARADUT NE ZAMAN?

Yeni sezonda yayınlanan dizilerden biri de Karadut. Dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor.

Karadut dizisi Pazartesi günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında yer alıyor.

KARADUT KONUSU NE?

Dizinin temelinde aşk, aile bağları ve ilişkiler konu alınıyor. Dizinin ana karakteri Zuhal her şeye yetişmeye çalışırken aşk ile karşılaşıyor.

Kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendisini adamıştır. Uzun süren yalnızlığın ardından Zuhal, asistanı sayesinde Tayfun​ ile tanışır.

KARADUT OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız İrem Helvacıoğlu Aslı İnandık Burak Dakak Naz Elmas Ebrar Karabakan Rami Narin Selin Türkmen Onur Gürçay Yaşar Aydınoğlu Elif Nur Kerkük İpek Ayaz Kortunç Engin Şenkan