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Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
20 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:30
Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Karadut izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Karadut ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

ATV​'nin yeni dizilerinden olan Karadut, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi​, sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Bununla birlikte diziseverler Karadut ne zaman, nerede yayınlanıyor sorusunu sormaya başladı.

Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor - 1. Resim

KARADUT NE ZAMAN?

Yeni sezonda yayınlanan dizilerden biri de Karadut. Dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. 

Karadut dizisi Pazartesi günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında yer alıyor. 

Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor - 2. Resim

KARADUT KONUSU NE?

Dizinin temelinde aşk, aile bağları ve ilişkiler konu alınıyor. Dizinin ana karakteri Zuhal her şeye yetişmeye çalışırken aşk ile karşılaşıyor. 

Kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendisini adamıştır. Uzun süren yalnızlığın ardından Zuhal, asistanı sayesinde Tayfun​ ile tanışır. 

Karadut dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor - 3. Resim

KARADUT OYUNCU KADROSU

  1. Şükrü Özyıldız
  2. İrem Helvacıoğlu
  3. Aslı İnandık
  4. Burak Dakak
  5. Naz Elmas
  6. Ebrar Karabakan
  7. Rami Narin
  8. Selin Türkmen
  9. Onur Gürçay
  10. Yaşar Aydınoğlu
  11. Elif Nur Kerkük
  12. İpek Ayaz Kortunç
  13. Engin Şenkan

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Kaynak: TGRT HABER
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