Karadut dizisinin oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:40

İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin tanıtım fragmanı sosyal medyada beğeni toplamıştı. Yeni ve ilk sezonu ile yayınlanacak olan Karadut'un konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu.

Aslı İnandık ve Burak Dakak'ın yer aldığı Karadut dizisi ilk tanıtım filmi ile ses getirmişti. Heyecanla beklenen dizi bu akşam ilk sezonu ile ekranlara gelecek. Nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu da gündeme geldi. KARADUT NEREDE ÇEKİLİYOR? ATV ekranlarında yeni yayınlanacak olan dizinin çekimleri genel olarak İstanbul​'un Nişantaşı​ ilçesinde gerçekleşiyor. Sahnelerin geneli İstanbul'da çekiliyor. KARADUT OYUNCU KADROSU Yeni başlayacak olan dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. KONUSU NEDİR? Dizide İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Zuhal karakteri kişisel gelişim uzmanı olurken ailesiyle yaşadığı evinde babasının kontrolü zor gelmeye başlamıştır. Tayfun ile tanışmasının ardından yaşadıkları dizide ele alınıyor. Çok yönlü kişiliğe sahip olan Tayfun, Zuhal ile tanışmasının ardından hayatına çeki düzen verir. KARADUT NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Yaz aylarının sona ermesinin ardından dizilerde yeni sezon heyecanı başladı. Tanıtım fragmanı sosyal medyada gündem olan Karadut dizisi ATV ekranlarında 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Pazartesi günü 20.00'da izleyici ile buluşacak. İlgili Haberler Cem Uslu, Teşkilat dizisinde Suat karakterini oynayacak Deha dizisi İstanbul'da çekiliyor Yabani dizisinde Rüya karakterini oynayan Simay Barlas senaryodaki değişikliklerden dolayı ayrıldı