Yabani dizisinde Rüya karakterini oynayan Simay Barlas senaryodaki değişikliklerden dolayı ayrıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:22

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Rüya karakterini oynayan Simay Barlas'ın diziden ayrıldığı açıklandı. İzleyiciler tarafından Rüya neden yok, Simay Barlas neden ayrıldı sorularının cevapları merak ediliyor.

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Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun'un oturduğu Yabani dizisinde büyük bir ayrılık yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden olan Rüya'yı oynayan Simay Barlas yapımdan ayrıldı. Yaşanan olayların ardından Yabani Rüya neden yok, Simay Barlas neden ayrıldı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. YABANİ RÜYA NEDEN YOK, SİMAY BARLAS DİZİDEN AYRILDI MI? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde yaşanan senaryodaki değişiklikler nedeniyle Rüya karakterini oynayan Simay Barlas diziden ayrıldı. SİMAY BARLAS KİMDİR? Simay Barlas 7 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü tamamlayan ünlü oyuncu ilk olarak 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça adlı dizide rol aldı. Daha sonra sırayla Adı Efsane, Zalim İstanbul, Bir Annenin Günahı, Aziz, Ömer ve Yabani dizilerinde oynadı. İlgili Haberler Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı! Yabani dizisinde senaryo değişti