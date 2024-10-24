Karaman fay hattı haritası ve deprem riski 2024

24 Ekim 2024 14:58 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:13

Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde yer alan Karaman'da bugün meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar Karaman'da fay hattı olup olmadığını araştırmaya başladı. Deprem bölgesi durumu ve risk haritası da belli oldu.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Karaman'da 2,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından vatandaşlar Karaman kaçıncı derece deprem bölgesi araştırmaya başladı.

Fay hattı haritası ve risk durumu da vatandaşın gündeminde yer aldı.

KARAMAN KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ, RİSKLİ Mİ?

Karaman, en az riskli bölgeler arasında yer alıyor. Ülkemizde deprem riski az olan iller şöyle:

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya.

KARAMAN'DA FAY HATTI VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre Karaman'da diri fay hattı yok. Karaman sınırlarının içerisinde 3 tane fay hattı bulunuyor.

Bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğü ise 2 ile 3 aralığında oluyor. Kılbasan-Hotamiş Gölü fay zonu, Karaman kuzeyinde, yaklaşık 25 km uzunluktadır.

Öşün fayı, Yeşildere ile Aslanköy arasında yer alıyor.

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Fay hattı risk haritasına göre 1. derece riskli olan iller şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elâzığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum yer alıyor.

Ülkemizde üçüncü derece bölgeler arasında Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Artvin, Kilis, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Ankara, Mersin, Nevşehir, Konya bulunuyor.