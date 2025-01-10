Karantina filmi kaç yaş üstü? Yaş sınırı var

10 Ocak 2025 00:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 00:48

Beyza Alkoç'un "Karantina" isimli kitabından uyarlanan film, 10 Ocak 2025'te vizyona giriyor. Dram, romantik ve gençlik türlerini barındıran Karantina filmi için yaş sınırı var. Film, bir cinayet soruşturması sırasında başlayan aşk hikayesini konu alıyor. Karantina filmini sinemada izlemek isteyenler yaş sınırını merak ediyor.

Yazar Beyza Alkoç'un gençlik​ romanı "Karantina", sinema perdesinde hayat buluyor ve izleyicilerini bekliyor.

KARANTİNA​ FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Karantina filmi için belirlenen yaş sınırı 13+'dır. Bu nedenle Karantina filmini izlemek için en az 13 yaşında olmak gerekiyor.

Karantina filmi için 13+ yaş sınırı, filmin içeriğinde bulunan bazı dramatik, romantik ve gerilim unsurların yaşı küçük izleyiciler için uygun olmadığı yorumları nedeniyle alınmıştır.

Filmin konusu, Zeynep'in yeni okulunda karşılaştığı karantina ve cinayet olayları ile birlikte başlayan aşk hikayesini anlatıyor.

Film, gençlerin hayatlarındaki karmaşık ilişkileri ve duygusal iniş çıkışları ele alırken, aynı zamanda bir sosyal mesaj da vermeyi amaçlıyor: hayal kurmanın ve bu hayallerin peşinden gitmenin önemini vurguluyor. Yönetmen Ahmet Topuz ve senarist Beyza Alkoç, bu filmin genç izleyicilere ilham kaynağı olmasını amaçlamış.

KARANTİNA FİLMİ YAŞ SINIRI VAR MI?

Karantina filmi için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunmaktadır: 13 yaş ve üzeri. Bu yaş sınırı, filmin içeriğindeki bazı dramatik, romantik ve gerilim unsurlarının daha genç izleyiciler için uygun olmayabileceğini gösterir.

Filmde yer alan karantina altında geçen bir gizemli cinayet ve bu olaylar etrafında şekillenen aşk hikayesi, gençlerin anlayabileceği ve kendi hayatlarına yansıtabileceği karmaşıklıkta ve derinlikte işlenmiştir.

KARANTİNA FİLMİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları sinema salonuna ve seans saatine göre değişiyor, ancak ortalama fiyatlar 100 TL ile 350 TL arasında değişmektedir.

KARANTİNA FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Film, dram, romantik ve gençlik türlerinde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

KARANTİNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep, yeni okulunda kendini karantina, cinayet ve beklenmedik bir aşk üçgeninin içinde bulur.

KARANTİNA FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

"Karantina" filmi, 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur.