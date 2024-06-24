Karayip Korsanları 4 filminde oynayan Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

24 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:56

Karayip Korsanları 4 filminde oynayan ve aynı zamanda sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'den üzücü bir haber geldi.

Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısı'ndaki Mālaekahana Plajı'nda köpekbalığı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Perry'nin cesedi, yerel sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu.

Honolulu Acil Servis Departmanı, pazar günü saat 13.00 civarında acil çağrı aldıklarını ve Perry'nin cesedinin jet ski ile kıyıya getirildiğini belirtti.

Saldırının nasıl yaşandığı ve çevredeki güvenlik önlemleri konusunda yetkililer tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

PERRY'NİN AİLESİ VE HAYRANLARI NE DEDİ?

Perry, sörf topluluğunda tanınan bir isimdi ve eğitmen olarak birçok kişiye sörf öğretmişti.

Ailesi ve arkadaşları, Perry'nin kaybından dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Hayranları ve sörf topluluğu, Perry'nin anısına çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.