Karayip Korsanları filminin yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönebileceğini açıkladı

21 May 2024 20:24 - Güncelleme : 21 May 2024 20:32

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Comicbook.com'a konuşarak merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Bruckheimer, Karayip Korsanları serisini "yeniden başlatacaklarını" belirtti.

Bu, serinin yeni karakterler ve taze fikirlerle yeniden çekileceği anlamına geliyor.

Yani, önceki filmlerin devamı değil, tamamen yeni bir başlangıç olacak.

Bu açıklama, serinin geleceğiyle ilgili uzun süredir dolaşan söylentileri doğrulamış oldu.

Ancak Johnny Depp'in Jack Sparrow olarak geri dönmesi konusunda umutlar düşüktü.

Bruckheimer, Depp'in rolüne geri dönüp dönmeyeceği konusunda açıklama yapmıştı ve dönebileceğini belirtmişti.

Hayranlar bu ihtimalin peşini bırakmıyor.

Robbie, 2022'de filmin iptal edildiğini belirtmişti, ancak Comicbook.com bu projenin tamamen iptal edilmediğini, ancak gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtiyor.