Kardelenler dizisi oyuncuları kimler? Konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu netleşti

02 Şubat 2025 18:31 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:11

Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler gündem oldu. Dizi bugün ilk bölümüyle birlikte izleyici karşına çıkacak. Fragmanlarıyla dikkat çeken dizinin başrol oyuncuları arasında Barış Falay, Uğur Uzunel ve Ayda Aksel yer alıyor.

Kardelenler dizisinin senaristi kim? Dizinin ilk bölümü bugün yayınlanacak

Kardelenler dizisinin senaristi kim? Dizinin ilk bölümü bugün yayınlanacak

2 Şubat 2025 Pazar günü ilk bölümüyle birlikte ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu gündem oldu.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryo tarafında ise Kırgın Çiçekler ve Kardeşlerim dizilerini kaleme alan Gül Abus Semerci'nin yer aldığı dizi ilk bölümünün fragmanlarıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizinin oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kardelenler dizisinin başrol oyuncuları arasında Ayda Aksel, Barış Falay ve Uğur Uzunel yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle:

Serhat Kılıç

Ahu Yağtu

Haktan Zavlak

Nur Yazar

Edip Tepeli

Ece Yaşar

Zeynep Atılgan

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Hicran karakteri eşi, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu bir hayat sürmektedir.

Ancak Hicran'ın hayatı tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle birlikte birden tepetaklak olur.

Kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan tartışma kısa sürede yükselir ve eşi kalp krizi geçirir.

Gelişen olayların neticesinde Hicran'ın, oğlu Çınar ve torunları Ferit ile Aysel'den başka tutunacak dalı kalmaz.