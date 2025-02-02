Kardelenler dizisinin senaristi kim? Dizinin ilk bölümü bugün yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

02 Şubat 2025 17:18 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:33

2 Şubat 2025 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kardelenler dizisinin senaristinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Kardelenler dizisinin senaristi aynı zamanda Kırgın Çiçekler ve Kardeşlerim dizisinin senaryosunu kaleme aldı.

Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı Kardelenler dizisinin ilk bölümü bugün (2 Şubat 2025 Pazar) yayınlanacak. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümünün fragmanlarının ardından senaristi gündem oldu. İzleyiciler tarafından Kardelenler dizisinin senaristinin kim olduğu merak ediliyor. KARDELENLER DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM? Kardelenler dizisinin senaristliğini Gül Abus Semerci yapıyor. Ünlü senarist geçmiş yıllarda izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler ve Kardeşlerim dizilerinin de senaryosunu kaleme almıştı. GÜL ABUS SEMERCİ KİMDİR, DİZİLERİ NELER? Gül Abus Semerci, 1968 yılında Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra tiyatro yazarlığı yapan ünlü senarist ilk televizyon dizisini 2002 yılında kaleme aldı. Ünlü senaristin kaleme aldığı bazı diziler şöyle: O Hayat Benim

Kalbim Ege'de Kaldı

Kırgın Çiçekler

Aşk ve Mavi

Kardeşlerim

Kaderimin Oyunu

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