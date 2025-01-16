Karne almak zorunlu mu? Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta karne alacak

16 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:47

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın (17 Ocak 2025 Cuma) sona erecek. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyecek olan öğrenciler ve velileri karne almanın zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. MEB tarafından karne almanın zorunlu olup olmadığıyla ilgili yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Milyonlarca öğrenci yarın birinci dönem karnelerini alacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde dağıtılacak karnelerin ardından öğrenciler sömestr tatiline girecek.

Bazı öğrenciler özel sebeplerden dolayı karne​ almaya gidemeyebiliyorlar.

Bu durumda karne günü okula gitmenin ve karne almanın zorunlu olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

KARNE ALMAK ZORUNLU MU 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) tarafından karne almanın zorunluluğunun olup olmadığı hakkında yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Bu durum genel olarak öğretmenlerin ve okul idarelerinin kendi alacakları kararlar ile belirleniyor.

Karne alamaya gidemeyecek durumda olan öğrencilerin, velilerinin okulları ile iletişim kurarak bu durumu öğrenebilirler.

KARNE ALMAYAN ÖĞRENCİLER NE ZAMAN ALACAK?

Karne günü okula gitmeyen ve karnelerini alamayan öğrenciler tatil​ döneminde veya 2. dönemin başlangıcında teslim alabiliyorlar.

Ancak bu durum okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. Bu sebepten dolayı da öğrencilerin velilerinin okullarla iletişim kurması ve ne zaman almaya gelebileceklerini öğrenmeleri gerekiyor.

YARIN YOKLAMA ALINACAK MI 17 OCAK?

Karne günü genel olarak öğretmenler yoklama almıyor. Ancak bu durum öğretmenden öğretmene değişiklik gösterebiliyor.