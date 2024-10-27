Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda?

27 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:46

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham United, Manchester United’ı evinde ağırlayacak. West Ham United - Manchester United maçının yayınlanacağı kanal ve maç saati ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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Premier Lig​'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Manchester United​, bu sezon gösterdiği dalgalı performansla eleştirilerin odağında yer alırken West Ham United​ deplasmanında galibiyet peşinde koşacak.

Avrupa'da son olarak Fenerbahçe ile berabere kalan Manchester United, Premier Lig’de de istediği performansı yakalayamadı.

Geride kalan 8 hafta sonunda sadece 3 galibiyet alabilen Erik ten Hag yönetimindeki takım bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor.

WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in bu heyecan dolu karşılaşması West Ham United - Manchester United maçı Bein Sports’un dijital platformu beIN CONNECT kanalında canlı olarak yayınlanacak.

West Ham United - Manchester United maçı hakemi David Coote olacak. Maçın başlama düdüğü ile birlikte Londra Olimpiyat Stadyumu'nda kıyasıya bir mücadele başlayacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester United’ı ağırlayacak. Nefes kesici mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşmada iki takım da 3 puan için sahaya çıkarken Manchester United kötü gidişatına dur demek istiyor.

MALACIA VE DANIEL GORE SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergileyen Manchester United, geride kalan haftalarda sadece 3 galibiyet elde edebildi.

Sakatlıklarla boğuşan İngiliz ekibinde Malacia ve genç yetenek Daniel Gore gibi isimler West Ham maçında sahada yer alamayacak.