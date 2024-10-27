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Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda?

Editör: Betül Tokkan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:46
Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda?

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham United, Manchester United’ı evinde ağırlayacak. West Ham United - Manchester United maçının yayınlanacağı kanal ve maç saati ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Premier Lig​'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Manchester United​, bu sezon gösterdiği dalgalı performansla eleştirilerin odağında yer alırken West Ham United​ deplasmanında galibiyet peşinde koşacak.

Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda? - 1. Resim

Avrupa'da son olarak Fenerbahçe ile berabere kalan Manchester United, Premier Lig’de de istediği performansı yakalayamadı.

Geride kalan 8 hafta sonunda sadece 3 galibiyet alabilen Erik ten Hag yönetimindeki takım bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. 

Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda? - 2. Resim

WEST HAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in bu heyecan dolu karşılaşması West Ham United - Manchester United maçı Bein Sports’un dijital platformu beIN CONNECT kanalında canlı olarak yayınlanacak. 

West Ham United - Manchester United maçı hakemi David Coote olacak. Maçın başlama düdüğü ile birlikte Londra Olimpiyat Stadyumu'nda kıyasıya bir mücadele başlayacak.

Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda? - 3. Resim

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester United’ı ağırlayacak. Nefes kesici mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşmada iki takım da 3 puan için sahaya çıkarken Manchester United kötü gidişatına dur demek istiyor. 

Karşılaşmaya geri sayım başladı! West Ham United - Manchester United maçı hangi kanalda? - 4. Resim

MALACIA VE DANIEL GORE SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergileyen Manchester United, geride kalan haftalarda sadece 3 galibiyet elde edebildi.

Sakatlıklarla boğuşan İngiliz ekibinde Malacia ve genç yetenek Daniel Gore gibi isimler West Ham maçında sahada yer alamayacak. 

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Kaynak: TGRT Haber
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