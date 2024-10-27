Başakşehir-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

27 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:20

Onuncu hafta maçları kapsamında Süper Lig'de Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maçların başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Başakşehir-Eyüpspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın saat 17.00'da oynanacak.

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Trendyol Süper Lig​'de 14 puanla yedinci sırada yer alan Başakşehir​ ile 15 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor​ bu hafta karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Başakşehir-Eyüpspor karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Eyüpspor karşılaşması 28 Ekim​ Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Altan yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Eyüpspor karşılaşması beIN sports'ta yayınlanacak.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Güler'in oynayıp oynamayacağı ise bugün netlik kazanacak.