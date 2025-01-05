Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ocak 2025 12:38 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadeleleri kapsamında Karşıyaka-Fenerbahçe Beko karşılaşması oynanacak. Taraftarlar tarafından Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Maç beIN Sports 5 ekranlarından izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi mücadeleleri kapsamında Karşıyaka​'ya konuk olacak. Ligde lider olan Fenerbahçe Beko​ bu sezon oynadığı 12 karşılaşmadan 11 galibiyet aldı. Bu sezon maddi anlamda sıkıntılar çeken ve maaşların ödenmemesi nedeniyle 4 futbolcusunu kaybeden Karşıyaka ise 12 karşılaşmanın sadece 8'sinde parkeden galibiyet ile ayrıldı. KARŞIYAKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Karşıyaka-Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (5 Ocak 2025 Pazar) saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Yener Yılmaz, Can Mavisu ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. KARŞIYAKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beko karşılaşmayı kazanırsa rakipleri ile olan puan farkını korumuş olacak. Karşıyaka ise ligde üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek için karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. KARŞIYAKA-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLER Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı son 5 karşılaşmanın hepsinde parkeden galibiyet ile ayrıldı. Maddi sıkıntılar ile sorun yaşayan Karşıyaka'nın ise 5 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka'da 2.5 sezondur forma giyen McCollum geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırdığını açıkladı. İzmir ekibinin kilit oyuncularından biri olan McCollum karşılaşmada forma giymeyecek. İlgili Haberler EuroLeague'de Türk derbisi! Kazanan Fenerbahçe Beko oldu THY Avrupa Ligi'nde Monaco liderliğini sürdürdü