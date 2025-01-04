THY Avrupa Ligi'nde Monaco liderliğini sürdürdü

04 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:03

Basketbolun Avrupa'daki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Monaco takımı, liderliğini sürdürdü.

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Normal sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, 19. hafta maçları perşembe ve cuma günü oynandı. Türkiye​'yi temsil eden FenerbahçeBeko​ ve Anadolu Efes​, bu hafta karşı karşıya geldi. Türk​ derbisini Fenerbahçe​ Beko, Marko Guduric’in etkili performansıyla 84-76 kazanarak 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maç eksiğiyle 11 galibiyetle 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, haftayı bu pozisyonda tamamladı. Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez mağlup olarak 10 galibiyetle 10. sırada haftayı noktaladı.

16 Yıl Sonra Bir Türk Pivot MVP Seçildi

THY Avrupa Ligi'nde 16 yıl aradan sonra bir Türk pivot oyuncusu, haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçildi. Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna’yı 111-90 mağlup ettiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplamda 34 verimlilik puanına ulaşarak Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansını sergileyen Ömer Faruk, 19. haftanın MVP'si oldu.

Ömer Faruk’tan önce, 2009 yılında Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si ödülünü kazanmıştı. Bu 16 yıl içerisinde, Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmışlardı.

Monaco Liderliğini Korudu

Monaco, THY Avrupa Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Mike James’in önderliğindeki Monaco, deplasmanda ALBA Berlin’i 105-90 yenerek 13. galibiyetini aldı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini korudu.

Ergin Ataman’ın Takımı 100 Sayıyı Geçmeye Devam Ediyor

Türk başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi, Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yenerek 3. sıraya yükseldi. Bu maçta Türk oyuncu Cedi Osman da 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Panathinaikos AKTOR, son 4 maçının 3'ünde 100 sayı barajını aşarak önemli bir hücum performansı sergiledi.

Sonuçlar ve puan durumu

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-92

LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75

ALBA Berlin (Almanya)-Monaco(Fransa): 90-105

Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 84-76

Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya): 79-90

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90

Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-75

Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 88-76







Haftanın maçı Panathinaikos-Partizan

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en önemli maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma 9 Ocak Perşembe günü TSİ 22.15'te Atina'daki OAKA Altion'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko aynı gün ligin son sırasındaki Almanya ekibi ALBA Berlin'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te konuk edecek.

Anadolu Efes ise 10 Ocak Cuma günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'le Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da karşılaşacak.

Ligde 20. haftanın programı TSİ şöyle:

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya) (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) (Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan) (OAKA Altion)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya) (Zalgirio Arena)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Belgrad Arena)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya) (Barış ve Dostluk)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Virtus Segafredo Arena)