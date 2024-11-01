Karşıyaka-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

01 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:13

Basketbol Süper Lig'i kapsamında Galatasaray, İzmir Karşıyaka deplasmanına çıkacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maç yarın saat 18.00'da başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Karşıyaka ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde oynadıkları son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Karşıyaka ligde 6. sırada yer alırken Galatasaray ise 9. sırada bulunuyor. Taraftarlar tarafından Karşıyaka-Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Basketbol Süper Lig'inin beşinci hafta maçları kapsamında oynanacak olan Karşıyaka-Galatasaray karşılaşması yarın (2 Kasım 2024 Cuma) saat 18.00'da oynanacak. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan 5 karşılaşmanın dördünü Karşıyaka, birini ise Galatasaray kazandı. KARŞIYAKA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Karşıyaka-Galatasaray karşılaşması açılanan bilgilere göre beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Galatasaray, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 yendi! TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Fenerbahçe Beko – Partizan basketbol maçının yayınlanacağı kanal netleşti