Kars'ta halk ekmek zammı sonrası fiyat 6 TL oldu

29 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:02

Bugün Kars'ta halk ekmek fiyatlarına zam gelmesinin ardından yaşanan artış gündemde yer alırken zam sonrası ekmek fiyatı da vatandaş tarafından merak ediliyor.

KARS'TA HALK EKMEK ZAM MI GELDİ?

Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık ekmek fiyatı 6 TL'ye yükselirken 30 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Kars Belediyesi’nin yaptığı zam açıklaması şöyle oldu

“Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir”

HALK EKMEK NE KADAR OLDU 2024?

Kars'ta uygulanan halk ekmek zammı sonrası fiyat 6 TL'ye çıktı.