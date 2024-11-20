Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin TÜFE beklentisi merak ediliyor
TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Kasım ayı enflasyon rakamları ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranlarının netleşeceği tarih belli oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği kasım ayı enflasyon beklentisi gündemdeki yerini koruyor. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık Salı günü saat 10.00 itibarıyla memur, emekli, işveren ve işçiler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği kasım ayı enflasyonunu açıklayacak.
KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK? EKONOMİSTLERİN YORUMLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finans sektöründen oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuna sundu.
Yayınlanan ankete göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.