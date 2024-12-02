Kasım enflasyon oranıyla beraber aralık kira artış oranı belirlenecek

02 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:51

Türkiye'nin gündeminde yer alan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından kira artış oranı da belli olacak. Binlerce vatandaş ise aralık kira artış oranının yüzdesini bekliyor.

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Türkiye​ İstatistik​ Kurumu, ekim ayı enflasyon​ rakamlarını duyurmuştu. Buna göre kasım kira artış oranı %62,02 olmuştu.

3 Aralık günü TÜİK​ tarafından paylaşılması beklenen kasım enflasyon rakamı sonrasında bu ayın artış oranı da netleşecek. Türkiye'de binlerce kişi bu oranları bekliyor

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından paylaşılacak olan kasım enflasyon oranıyla beraber kira artış oranının yüzde kaç olacağı da belli olacak.

Enflasyon verileri 3 Aralık günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak. Ekim rakamlarına göre kasım ayı kira artış oranı %62,02 olarak belirlenmişti.

Ekim ayı enflasyon oranında veriler şöyle oldu:

TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayının kira artış oranı henüz açıklanmadı. Bu ayın artış oranı kasım enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Kasım enflasyon verileri ise 3 Aralık Salı günü duyurulacak.