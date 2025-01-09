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Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:03
Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmaları kapsamında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Kasımpaşa-Fenerbahçe muhtemel 11'leri belli olmaya başladı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerden İsmail Yüksek, Oosterwolde ve Becao forma giymeyecek.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa geçtiğimiz haftalarda Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) katılmama kararı almıştı.

Daha sonra Kasımpaşa bu kararından geri dönmüş ve geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün ise durumu uzun süre belirsizliğini korumuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç​ dün yaptığı açıklamada kupaya katılma kararı aldıklarını belirtti.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var - 1. Resim

Katılma kararın ardından ZTK'da Erzurumspor​, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa ve İstanbulspor ile birlikte B grubunda yer alan Fenerbahçe bugün ilk karşılaşmasına çıkıyor.

İlk grup maçı kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'leri gündem oldu.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var - 2. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor.Maçta İsmail Yüksek, Oosterwolde ve Becao forma giymeyecek.

Jose Mourinho'nun karşılaşmada rotasyon yapması ve süre bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da ise hiçbir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor. Ancak Kasımpaşa aldığı karar nedeniyle karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var - 3. Resim

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da Kasımpaşa U19 takımı ile çıkmıştı.

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Çağlar, Levent, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var - 4. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Ergin Gözütok yapacakken dördüncü hakem olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde üç eksik var - 5. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında oynanan toplam 44 karşılaşmanın sadece 4'ünde Kasımpaşa sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Kalan 36 karşılaşmada Fenerbahçe galibiyet alırken, 4 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Son oynanan 5 karşılaşmanın hepsinde ise sarı-lacivertlilerin galibiyeti bulunuyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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