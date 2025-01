07 Ocak 2025 19:29 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:34

TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 2025 grupları belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası grupları 2025 sezonu netleşti. A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Fenerbahçe, C Grubu'nda Galatasaray ve D Grubu'nda Beşiktaş liderliğindeki gruplar oluşturuldu. Toplam 24 takım, 4'er grupta mücadele edecek ve her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARI 2025

Ziraat Türkiye Kupası 2025 grupları, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimiyle şekillendi. A Grubu'nda Trabzonspor​, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve İskenderunspor yer alıyor. B Grubu'nda ise Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK yer aldı.

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU Trabzonspor Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Corendon Alanyaspor Kasımpaşa RAMS Başakşehir Sivasspor Çaykur Rizespor Gaziantep FK TÜMOSAN Konyaspor Antalyaspor MKE Ankaragücü Göztepe Eyüpspor Bodrum FK Fatih Karagümrük İstanbulspor Çorum FK Kocaelispor İskenderunspor Erzurumspor FK Boluspor Kırklarelispor

C Grubu'nda Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor mücadele edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Kırklarelispor bulunuyor. Bu gruplama, 24 takımın 8'erli 3 torbaya dağıtılması ve her torbadan 2 takımın seçilmesi ile oluştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu, her grup için toplam 8 takımın çeyrek finale çıkacağı anlamına geliyor. Gruplarda her takım, 1, 2 ve 3. torbadan gelen rakipleriyle birer maç yapacak, böylece her grup, 3 maçlık bir seriyle tamamlanacak.

Çeyrek final, yarı final ve final ise tek maç üzerinden oynanacak. Bu format, grup aşamasındaki her maçın önemini artırıyor ve takımların stratejik yaklaşımlarını etkiliyor. Gruplarda ilk iki sırayı almak, kupada ilerlemek için kritik bir adım olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlar, farklı liglerden seçilerek gruplara dağıtıldı. A Grubu, Süper Lig'den Trabzonspor ve 1. Lig'den İskenderunspor gibi çeşitli liglerden takımları barındırıyor. B Grubu'nda Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yanı sıra, Göztepe ve Erzurumspor FK gibi alt liglerden takımlar yer alıyor.

C Grubu'nda Galatasaray ve RAMS Başakşehir gibi güçlü takımların yanı sıra, 2. Lig'den Ahlatcı Çorum FK gibi sürpriz yapabilecek ekipler bulunuyor. D Grubu'nda ise Beşiktaş ile birlikte, Net Global Sivasspor ve alt liglerden gelen takımlar yer alıyor.

Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar, yani toplamda 8 takım, çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2025'te toplamda 24 takım mücadele ediyor.

Beşiktaş D Grubu'nda, Fenerbahçe B Grubu'nda, Galatasaray C Grubu'nda ve Trabzonspor A Grubu'nda yer alıyor.