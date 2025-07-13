Az prim günüyle emekli olmanın şartları! Kısmi emekli olabilirsiniz

SSK’lılar için emeklilik koşulları sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. Kısmi emekli olanlar güncel olarak en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL alıyor. Ancak emeklilik için hangi yıl sigortalı olunduğu büyük önem taşıyor.

Emeklilik planı yaparken, sigortalı işe başlama tarihi ve prim günü büyük önem taşıyor. Kısmi emeklilik hakkı kazananlar, günümüzde 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşını alıyor. Peki kimler kısmi emeklilik hakkı alıyor kimler normal emekli olabiliyor? İşte detaylar...

NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Normal emeklilik için aranan koşullar, sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişmektedir. SSK’lılardan sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar 5000 – 5975 prim gününü tamamladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli olurlar.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK’lılar 7000 prim gününü tamamladıklarında kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

2008 SONRASI PRİM ÖDEMEYE BAŞLAYANLAR

Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 sonrasında başlayan 4/a’lılar (SSK), 7200 prim gününü tamamladıkları tarihte geçerli yaşta emekli olurlar. 7200 prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar. Emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama tarihine bağlı olarak her 2 yılda 1 yaş uzar.

Buraya kadar anlattıklarım normal emeklilik koşullarıdır. Prim günü normal emeklilik için yeterli olmayan SSK’lılar, daha az prim günüyle kısmi emekli aylığı bağlatabilirler. SSK’lılar için kısmi emekli aylığı koşulları şöyledir:

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayanlar en az 3600 prim günü bulunmak şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar 4500 prim günü bulunmak ve asgari 25 yıl sigortalılık şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar.

İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan SSK’lılar ise 5400 prim günü bulunmak şartıyla, normal emeklilik yaş haddine 3 yıl eklenmek suretiyle emekli edilirler. Prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabilirler.

KISMİ EMEKLİ OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

Kısmi emekli aylığı bağlananlar günümüzde 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı alırlar.

Sizin durumunuza gelince, ilk defa sigortalı çalışmaya hangi tarihte başladığınızı belirtmemişsiniz. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başladıysanız prim gününüzü 3600’e tamamladıktan sonra hiç çalışmasanız bile 60 yaşını doldurduğunuz tarihte emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başladıysanız bu durumda 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartını birlikte tamamlamadıktan sonra emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.