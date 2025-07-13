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 | Berrak Arıcan

ABD'de 13 yıl sonra bir kişi akciğer vebasından hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinin Coconino bölgesinde 13 yıl sonra ilk kez bir kişi akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan kişi gizli tutuldu.

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ABD'de 13 yıl sonra bir kişi akciğer vebasından hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 11:15

ABD'nin eyaletinin Coconino bölgesinde 2007'den bu yana ilk kez bir kişinin akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Coconino bölgesinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2007'den bu yana ilk kez bir bölge sakininin, akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği ancak bu kişiye ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmayacağı belirtildi.

ABD'de 13 yıl sonra bir kişi akciğer vebasından hayatını kaybetti

EN ÖLDÜRÜCÜ, EN AZ GÖRÜLEN TÜRÜ

"Pnömonik veba" olarak da bilinen akciğer vebası, vebanın en öldürücü ve en az görülen türü olarak biliniyor.

Hastalık, dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen veba bakterisi "yersinia pestis"in akciğere tutunarak zatürreye sebep olmasıyla gelişiyor.

Akciğer vebası, solunum yoluyla etrafa yayılan damlacıklarla insandan insana bulaşıyor.

Bu , 1346 ile 1353 yılları arasında milyonlarca can kaybına neden olmuş, salgının kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir sonuca varılamamıştı.

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#salgın
#hastalık
#arizona
#Akciğer Veba
#Veba
#Coconino
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