Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kadir Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

06 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:41

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmaları kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından ilk grup maçlarının hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup kura çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

B Grubu'nda Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa ve İstanbulspor yer aldı.

Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmalar kapsamında 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa karşısında deplasmana çıkacak.

Taraftarlar tarafından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olacak.

Yardımcı hakem olarak ise maçta Anıl Usta ve Murat Engin Gözütok görev alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Ömer Faruk Turtay olduğu açıklandı.

KADİR SAĞLAM'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Kadir Sağlam kariyeri boyunca toplam 6 karşılaşmasında görev aldı.

Bu maçların 4'ünde sarı-lacivertliler kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Kadir Sağlam yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 16 sarı kart gösterdi ve 5 penaltı verdi.

10.11.2024 Fenerbahçe - Sivasspor 4:0

17.08.2024 Göztepe - Fenerbahçe 0:0

10.03.2024 Fenerbahçe - Pendikspor 4:1

10.01.2024 Fenerbahçe - Konyaspor 7:1

24.04.2023 Fenerbahçe - İstabulspor 2:2

03.01.2023 Antalyaspor - Fenerbahçe 1:2