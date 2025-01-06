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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kadir Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:41
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kadir Sağlam&#039;ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmaları kapsamında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından ilk grup maçlarının hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup kura çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

B Grubu'nda Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa ve İstanbulspor yer aldı.

Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmalar kapsamında 9 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa karşısında deplasmana çıkacak.

Taraftarlar tarafından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kadir Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri - 1. Resim

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olacak.

Yardımcı hakem olarak ise maçta Anıl Usta ve Murat Engin Gözütok görev alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Ömer Faruk Turtay olduğu açıklandı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kadir Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri - 2. Resim

KADİR SAĞLAM'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Kadir Sağlam kariyeri boyunca toplam 6 karşılaşmasında görev aldı.

Bu maçların 4'ünde sarı-lacivertliler kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Kadir Sağlam yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 16 sarı kart gösterdi ve 5 penaltı verdi.

  • 10.11.2024 Fenerbahçe - Sivasspor 4:0
  • 17.08.2024 Göztepe - Fenerbahçe 0:0
  • 10.03.2024 Fenerbahçe - Pendikspor 4:1
  • 10.01.2024 Fenerbahçe - Konyaspor 7:1
  • 24.04.2023 Fenerbahçe - İstabulspor 2:2
  • 03.01.2023 Antalyaspor - Fenerbahçe 1:2

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe yönetimi bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) acil bir şekilde toplanma kararı aldı. Yapılacak olan toplantıda Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilip çekilmeme kararı sonuca bağlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER

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