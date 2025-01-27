Kasımpaşa-Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'de 21. hafta sona eriyor

27 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:44

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları bugün sona eriyor. Haftanın son maçında Kasımpaşa-Hatayspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa-Hatayspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. 21. haftanın son maçı bugün oynanacak. Kasımpaşa​ bugün Hatayspor​'u evinde konuk edecek.

Kasımpaşa bu sezon oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Kasımpaşa ligde 13. sırada yer alıyor.

Hatayspor ise kötü bir sezon geçiriyor. 19 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Hatayspor, 10 puan ile 18. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hatayspor, Kasımpaşa galibiyeti ile moral bulmayı hedefliyor.

KASIMPAŞA-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu​'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Hatayspor karşılaşması beIN Sports 1​ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Metoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Kapluhan yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Aksu görev alacak.

KASIMPAŞA-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Hatayspor maçı bugün (27 Ocak 2025 Pazartesi) saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşmada Hatayspor 3 puanı alırsa 13 puana yükselecek ve Kayserispor ile olan puan farkını maç fazlası ile kapatacak.

Kasımpaşa ise 3 puan alması durumunda 12. sıraya yükselecek ve kendini küme düşme hattından uzaklaştıracak.