Katy Perry, 6. albümünün ilk şarkısını Haziran ayında yayınlayacağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:34
Katy Perry, yeni albüm dönemi için sosyal medya hesaplarının fotoğraflarını kırmızıyla değiştirdi ve yeni logosunu paylaştı. Peki, Katy Perry yeni albümü ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...
Katy Perry, heyecanla beklenen 6. albümünün ilk şarkısını Haziran ayında yayınlayacağını duyurdu.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarının fotoğraflarını yeni albüm teması olan kırmızıyla değiştirerek ve yeni logosunu paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
Yeni albüm döneminin "cool" bir tarzda olacağı anlaşılıyor.
Katy, geçtiğimiz günlerde önemli medya organlarına özel bir dinleme partisi düzenleyerek yeni albümünü tanıttı.
Katılımcılar, 8 şarkı dinlediklerini ve hepsinin muhteşem hitler olduğunu belirtti.
Hayranlar, Katy Perry'nin bu yeni albümüyle müzik listelerinde fırtınalar estireceğini düşünüyor.
Kaynak: TGRT Haber