Katy Perry canlı yayın sırasında Türkiye'ye geleceğini duyurdu

26 Haziran 2024 23:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:29

Katy Perry, en son 2009 yılında "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da sahne almıştı.

Şimdi ise, 15 yıl sonra "KP6 World Tour" kapsamında yeniden İstanbul'da olacak.

Paris'te yeni albümü için canlı yayın açtığı sırada hayranlarına cevap veren ünlü yıldız, Türk bir hayranının "İstanbul'a gelecek misin?" sorusuna "Evet, İstanbul'a geliyorum." şeklinde cevap verdi.

KATY PERRY TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu haberi hayranlarıyla paylaştı.

Perry, yeni albümüyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı planlıyor.

Henüz, dünya turunun detayları ve ülkeler açıklanmadı.

Türkiye konserinin tarihinin de bu açıklama ile belli olması bekleniyor.

KATY PERRY KONSERİ NE ZAMAN? İSTANBUL'DA MI OLACAK?

Katy Perry'nin İstanbul'da vereceği konserin detayları henüz açıklanmadı.

Konser tarih ve yeri hakkında merakla beklenen bilgiler yakında duyurulacak.

Ayrıca, aynı ülkede farklı şehirlerde de konser veren şarkıcının ülkemizde de İstanbul dışında başka bir şehirde de konser verip vermeyeceği merak ediliyor.

Hayranları, Perry'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden güncellemeleri takip edebilir.