Katy Perry, yeni albümünden Woman's World adlı ilk şarkısını 11 Temmuz'da yayınlayacağını duyurdu

17 Haziran 2024 19:55 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:54

YouTube tarihinde en çok izlenen kadın müzik videosu 4 milyar ile Katy Perry 'Roar' şarkısı oldu

YouTube tarihinde en çok izlenen kadın müzik videosu 4 milyar ile Katy Perry 'Roar' şarkısı oldu

Katy Perry, Katycat adını verdiği hayranlarına heyecan verici bir haber verdi.

Yeni albümünün ilk şarkısı "Woman's World" 11 Temmuz'da yayınlanacak.

Sadece bu haberle de yetinmeyen ünlü şarkıcı, klibi hakkında da detayları paylaştı.

İşte Katy Perry'nin yıllardır beklenen yeni şarkısından ilk görüntü;

KATY PERRY'NİN YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ünlü pop yıldızı Katy Perry, uzun süredir beklenen yeni albümünün çıkış şarkısı "Woman's World"ün 11 Temmuz'da müzik platformlarında yerini alacağını duyurdu.

Perry'nin bu yeni çalışması, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Müzik videosunun da bir gün sonra, 12 Temmuz'da resmi YouTube kanalında yayınlanacağını açıkladı.

Ayrıca, Tiktok'ta kısa bir video paylaşarak yeni şarkısından kısa bir bölüm de paylaştı!

Videodaki sözlere ve şarkının da adına bakarsak, kadınların dünyasını anlatan bir şarkı bizleri bekliyor.

KATY PERRY YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni albümün tam yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, "Woman's World" şarkısının çıkışı, albümün tamamının da yakında yayınlanacağına işaret ediyor.

Ünlü yıldızın 'Bu yaz kendinizi hazırlayın.' sözlerinden yola çıkarak, Eylül ayı gelmeden yeni albümün detayları da gelecek gibi gözüküyor.

Katy Perry, bu yeni albümünde de dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.