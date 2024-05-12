YouTube tarihinde en çok izlenen kadın müzik videosu 4 milyar ile Katy Perry 'Roar' şarkısı oldu

12 May 2024 13:35 - Güncelleme : 12 May 2024 13:39

YouTube, müzik dünyasının dijital platformdaki en büyük yansıması olmaya devam ediyor.

Bu kez, platform tarihinde bir kilometre taşı daha kaydedildi.

Katy Perry'nin "Roar" adlı şarkısı, YouTube tarihinde en çok izlenen kadın müzik videosu unvanını elinde tutmaya devam ediyor.

Şarkı, 4 milyar izlenme barajını aşarak bu unvanı elde etti.

Katy Perry'nin etkileyici performansı ve şarkının güçlü mesajı, "Roar"ın milyonlarca izlenme kazanmasını sağladı.

Söz konusu şarkı, dinamik melodisi ve ilham verici sözleriyle dinleyicilere cesaret ve güç aşılayan bir eser olarak öne çıkıyor.