Kavurucu sıcaklarda klimasız nasıl serinlenir? İşte tüm bilmeniz gerekenler

Kavurucu sıcaklar Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla klima kullanımı da arttı. Peki klimanız yoksa serinlemek mümkün mü? İşte bilmenin gereken tüm yöntemler...

Yaz aylarının gelmesiyle klima hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Peki klima yoksa ne yapılabilir? İşte kavurucu sıcaklarda nasıl serinleyebileceğinizin yolları...

SICAK HAVANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Uzmanlar genellikle ortalama vücut sıcaklığını 36,8°C olarak kabul eder. Ancak dış ortam sıcaklıkları yükseldiğinde, vücut bu dengeyi korumakta zorlanır. Vücut ısısının artmasıyla birlikte “sıcak yorgunluğu” denilen durum ortaya çıkabilir. Bu durum yavaş yavaş gelişebileceği gibi ani de olabilir. Baygınlık hissi, aşırı terleme, cildin nemli ve soğuk olması, kas krampları, mide bulantısı gibi belirtilere neden olur.

GÜNEŞ ÇARPMASI

Sıcak havaların en ciddi boyutu güneş çarpmasıdır. Bayılma, kafa karışıklığı, yüksek ateş, titreme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, vücudun artık ısıyla baş edemediği ve acil tıbbi müdahale gerektiği anlamına gelir. Sıcak hava dalgaları; baş ağrısı, susuzluk, kalp krizi ve solunum zorlukları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerin daha da dikkatli olması gerekir.

KLİMASIZ SERİNLİK İÇİN TÜM BİLMENİZ GEREKENLER

1. BUZ VE VANTİLATÖR GÜCÜ

Eğer hava sıcak ama nem oranı düşükse, bir vantilatörün önüne sığ bir kase buz koyun. Erime ve buharlaşma süreci sayesinde oda serinler, siz de ferahlarsınız.

2. SERİNLETİCİ SPREY HAZIRLAYIN

Buzdolabında saklayacağınız bir sprey şişesi ile cildinize hafifçe sıkacağınız soğuk su, hem ferahlatır hem de terlemeyi azaltır.

3. BULAŞIK MAKİNESİNDE ISIDAN KAÇININ

Bulaşık makinesinin kurutma modunu kullanmayın. Kapağını açık bırakarak doğal kurumaya bırakın. Mümkünse, makineyi serin saatlerde çalıştırın ya da bulaşıkları elde yıkayın.

4. DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ

Nemi vücuttan uzaklaştıran sentetik kumaşları tercih edin. Bambu veya aloe vera içeren pijamalar da gece boyunca serin kalmanıza yardımcı olur.

5. AYAKLARI AÇIKTA BIRAKIN

Ayaklardaki terin buharlaşması, vücut ısısını düşürür. Bu da serinlik hissini artırır. Evin içinde çıplak ayakla dolaşmak küçük ama etkili bir yöntemdir.

YATAKTA SERİNLİK İÇİN TÜYOLAR

1. YASTIK VE ÇARŞAFLARI DONDURUN

Yatmadan bir-iki saat önce yastık kılıfı ve çarşafları dondurucuya koyun. Bu kısa süreli serinlik, uykuya geçişi kolaylaştırır.

2. ISLAK HAVLU YÖNTEMİ

Yatağınıza hafif nemli bir havlu serebilirsiniz. Altına kuru bir havlu yerleştirerek süngerin zarar görmesini önleyin.

3. PAMUKLU GİYİN, ÇIPLAK UYUMAYIN

Terleyenler için çıplak uyumak fayda sağlamaz. Nemi emen pamuklu kıyafetler, sizi daha serin tutar.

4. GÜNEŞİ ENGELLEYİN

Karartma perdeleri, güneş ışınlarını yansıtarak odanın aşırı ısınmasını engeller. Geceleri daha serin bir ortam sağlar.

5. EVİN ALT KATINI TERCİH EDİN

Sıcak hava yukarı çıkar. Bu nedenle dubleks evlerde alt katta uyumak daha serin ve konforlu olabilir.

6. GECE YATMADAN SOĞUK SU İÇİN

Bol miktarda su içmek, gece boyunca vücut sıcaklığının dengede kalmasına yardımcı olur. Soğuk su, içten gelen bir serinlik sağlar.