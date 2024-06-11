Kaya Çilingiroğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek, 14 Ağustos 2001 tarihinde doğdu

11 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:05

Son zamanlarda gündemde yer alan isimlerden bir tanesi olan Nevide Çiçek ile ilgili merak edilenler arasında kaç yaşında olduğu yer alırken sevgilisi kim sorusu da araştırıldı. Instagram'da birçok takipçisi bulunan isim hakkında bilgileri haberimizde derledik.

OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey tarafından tarafından bir balıkçıda görüntülenen ikilinin fotoğrafı sosyal medyada da gündem oldu. Çilingiroğlu ile görüntülenen Çiçek'in 22 yaşında olması ise konuşuldu.

NEVİDE ÇİÇEK KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Çiçek, 14 Ağustos 2001 yılında doğarken sosyal medyada paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 196 bin takipçisi olan isim, Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Sporla ilgilenirken mankenlik ile de ilgilenirken TikTok ve Instagram'da içerik üretiyor.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

22 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Bir süre Türkiye millî yüzme takımında kaptanlık yapan isim, lise eğitimine Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlarken, 2 sene sonra Yıldız Lisesi'ne geçiş yaptı. Tıp Fakültesine başlayan isim, eğitimini beşinci sınıftayken yarıda bıraktı. 1985'ten 1990 senesine kadar, balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleri yapan Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile 1997 senesinde evlendi.

1998 senesinde Zehra adında kızı doğan çift, 2005 senesinde boşandı. 2009 senesinde ise Feraye Tanyolaç ile evlenirken Hüseyin adında bir oğlu oldu. Çift, 2014 yılında yollarını ayırdı.