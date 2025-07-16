Kayseri'de arazi yangını! 100 dekar ekili arazi küle döndü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık 100 dekar ekili arazi yandı. Kapukaya Mahallesi yakınlarındaki arazide çıkan yangının elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlardan başladığı iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiyelerin yanı sıra köylüler de müdahale etti. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi küle döndü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapukaya Mahallesi yakınlarında bulunan ekili arazi, iddiaya göre elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlardan dolayı yanmaya başladı.

"TRAKTÖR PULLUKLARIYLA MÜDAHALE ETTİLER"

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapukaya, Turanlı, Şiraz ve İncilli Mahallesi'ndeki çiftçiler de traktörlerin arkasına pullukları takarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında 100 dekara yakın ekili arazi küle döndü.

" YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"



Kapukaya Mahalle Muhtarı Yaşar Duman, "Mahallemizde bir arazimizde ekin yangınımız oldu ve büyük bir mücadele ile söndürüldü. İtfaiye ve yakın köylülerimizin yardımı ile kontrol altına alındı. 100 dekarlık bir alanımız da yandı. Burada birlik ve beraberlik çok önemliydi. Yakın köylülerimizin yardımı ile yangın kontrol altına alındı" dedi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.