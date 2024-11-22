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Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 20:13 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 20:30
Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu

Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray'ın 5 puan gerisinde liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe, Bellona Kayserispor’a konuk olacak.

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe​, yarın Bellona Kayserispor​ ile deplasmanda karşılaşacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig​'de oynadığı 11 maçta toplamda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mourinho​ yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

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23 Kasım (yarın) saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan da yardımcı hakemler olarak görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu - 2. Resim

Saint-Maximin’in de ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer alamadı.

İyileşen İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.

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Kaynak: TGRT Haber
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