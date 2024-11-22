Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu
Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray'ın 5 puan gerisinde liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe, Bellona Kayserispor’a konuk olacak.
Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 maçta toplamda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde bulunuyor.
23 Kasım (yarın) saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan da yardımcı hakemler olarak görev alacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Saint-Maximin’in de ağrıları nedeniyle kamp kadrosunda yer alamadı.
İyileşen İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.